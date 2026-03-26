Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Digi Sport, Adrian Mutu, ex calciatore anche dell'Inter, ha parlato dell'esperienza sulla panchina nerazzurra dell'amico e connazionale Cristian Chivu: "Non so cosa dire della scelta dell'Inter, che è stata certamente una scelta atipica per un club di questo livello... Ma il fatto che Cristi sia cresciuto come allenatore e non solo, pur avendo giocato a lungo nell'Inter, in qualche modo li ha convinti di ciò che Chivu rappresenta come allenatore. Il fatto che abbia avuto questa opportunità senza essere un allenatore di alto livello in un club capita una volta nella vita, una volta ogni 20 allenatori. Io non avrò la stessa traiettoria di Cristi e nessun allenatore rumeno avrà quello che ha avuto Cristi d'ora in poi, ve lo metto per iscritto!", ha dichiarato Mutu.

"Vorrei andare da lui per una settimana - ha aggiunto Mutu -, beh, non una settimana intera, perché è tanto, ma qualche giorno di allenamento per vedere come vede il calcio, come si allena, per rubargli qualche trucco, per vedere cosa succede. Capisco che sia impegnato come allenatore di una squadra di questo livello, ma è una persona aperta. Abbiamo un buon rapporto e lo abbiamo sempre avuto, anche se non ci sentiamo tutti i giorni".