Tra i tanti talenti prodotti dal calcio olandese ce n'è uno che sta accendendo una vera e propria corsa internazionale di mercato. Si tratta di Ruud Nijstad, difensore centrale classe 2008 del Twente, considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo e già più avanti rispetto all'età per fisico e maturità tattica. Secondo CaughtOffside oltre a Barcellona, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in Italia anche Roma e Inter lo starebbero valutando seriamente.

Il rischio però è che con tale concorrenza un prezzo base tra gli 8 e i 10 milioni di euro possa aumentare e neanche di poco, visto che il Twente è consapevole di avere tra le mani una pietra preziosa. La sensazione è comunque che a spuntarla sarà anche il club che offrirà al ragazzo il progetto tecnico più adatto.