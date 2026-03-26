Andare a prendere in Argentina un giocatore che ha come nome di battesimo Lautaro è stata un'ottima idea per l'Inter nel 2018. Talmente ottima che il tentativo potrebbe essere ripetuto la prossima estate. Secondo rumors emersi nelle ultime ore, il club nerazzurro sarebbe fortemente interessato a Lautaro Rivero, 22enne difensore in forza al River Plate, rientrato dall'esperienza in prestito al Central Cordoba e già convocato da Lionel Scaloni con l'Albiceleste.

Secondo El Crack Deportivo, l'Inter lo sta seguendo da vicino e Javier Zanetti lo vede come una prospettiva interessante per il futuro. In tal senso, ci si aspetta che da Milano arrivi un'offerta 'allettante' per i Millonarios la prossima estate.