Lautaro Martinez ha segnato in rosso sul calendario il giorno del 5 aprile, quello di Inter-Roma, come si legge su La Gazzetta dello Sport. Si allenerà a parte durante tutta questa settimana, col gruppo sparpagliato in giro per il mondo e ad Appiano tanti Under 23. Poi riprenderà a lavorare coi compagni di squadra una volta che comincerà la settimana di avvicinamento a Inter-Roma.

La rosea offre un dato in più per far capire l'importanza del capitano. Oltre all'incidenza sui risultati e sulla media gol in calo, da più di due a partita a uno a partita, senza Lautaro la squadra tira di meno, da 17 a circa 15 a gara. E l'Inter non vince da tre partite.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 09:38
Autore: FcInterNews Redazione
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