Non è stata ancora definita nei dettagli l'estate di lavoro dell'Inter, ma qualcosa è trapelato. Secondo il Corriere dello Sport tra fine luglio e inizio luglio la squadra volerà in Australia e a Hong Kong. In Oceania ci saranno anche Juventus e Milan, pronti quindi due "classici" della nostra Serie A in un contesto del tutto inedito. A Hong Kong ci sarà invece un incrocio coi Blues.

Prima, però, si lavorerà in montagna, in Germania. E con l'avanzare del Mondiale sarà anche più chiaro chi parteciperà effettivamente alla tournée e chi invece sarà ancora in vacanza. In ogni caso i programmi estivi saranno al centro delle riunioni che ad inizio aprile verranno tenute tra i vertici di Oaktree e le varie aree del club.