Mentre i rumors di mercato su Alessandro Bastoni continuano a crescere, l'Inter pensa a blindare un'altra importantissima pedina della corsia sinistra dello scacchiere nerazzurro: Carlos Augusto.

La scadenza del contratto del brasiliano è fissata nel 2028 e i nerazzurri puntano ad estenderlo. "Ma la strada è piena di tornanti e sassolini" si legge sulla Gazzetta dello Sport che spiega la situazione relativa all'esterno ex Monza che fino a questo momento "è sempre stato il dodicesimo perfetto. Tuttavia, al netto di un’affidabilità sempre garantita non è mai stato un titolare fisso né con Simone Inzaghi né con Chivu e il rinnovo non è scontato". Il motivo è semplice: il giocatore "vorrebbe essere più centrale nel progetto". Motivo per il quale al momento "il futuro contrattuale è ancora un rebus. La trattativa coi piani alti c’è, così come la volontà di Marotta e Ausilio di prolungare l’accordo, ma il giocatore ha preso tempo. È chiaro che il progetto legato a Carlos Augusto, 27 anni, è legato anche al discorso Bastoni, cercato dal Barcellona. L’azzurro per meno di 70 milioni non si vende".