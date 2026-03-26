Giampaolo Pazzini è l'ex giocatore scelto da La Repubblica per avvicinarsi a Italia-Irlanda del Nord. "Non è facile dire chi fra gli attaccanti convocati da Gattuso potrà fare la differenza in questi play-off. Hanno qualità diverse. La carta in più potrebbe essere Pio Esposito, che ha fame, determinazione e spensieratezza, preziosa nei momenti delicati. E non ha brutti ricordi legati alle mancate qualificazioni passate".
Pazzini parla anche del campionato. "La classifica esprime i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan è stato avvantaggiato dal non avere le coppe, e ha Allegri: vincente, pragmatico, regge la pressione. L’Inter è forte. E Chivu ha stupito tutti, in positivo. Il carisma non gli manca, ma non lo avrei detto. A giocarci contro era tosto, cattivo, tecnico, intelligente. Avendolo in squadra, ne ho apprezzato anche la generosità e la leadership".
Autore: FcInterNews Redazione
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