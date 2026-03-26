Proseguiranno fino a domenica 29 marzo le votazioni per scegliere l'EA SPORTS FC Player Of The Month del mese di marzo per la Serie A. I tifosi potranno scegliere da una lista dei sei candidati - Boga (Juventus), Davis (Udinese), Douvikas (Como), Ndicka (Roma), Pavlovic (Milan) e Simeone (Torino) - selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport per le giornate dalla 27esima alla 30esima. 

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 17:09
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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