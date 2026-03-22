Più facile di così, la cavalcata verso il consolidamento del quarto posto probabilmente non poteva essere per il Como di Cesc Fabregas, che regala un lunch match succulento ai propri tifosi maltrattando il derelitto Pisa, seppellito sotto cinque reti. La partita viene messa in discesa dopo sette minuti: errore di Stefano Moreo e punizione puntuale con la progressione micidiale di Assane Diao che firma il vantaggio. Da lì in poi, i lariani innescano la loro sinfonia vincente: Tasos Douvikas raddoppia al 29esimo, poi nella ripresa i biancoazzurri annichiliscono un avversario che oppone davvero zero resistenza alla potenza di fuoco del Como.

C'è modo per tornare ad esultare anche per Nico Paz, che ritrova la rete dopo quattro partite a secco siglando il 4-0 dopo che Martin Baturina aveva calato il tris a inizio ripresa. A nove dal novantesimo, Maximo Perrone timbra la manita. Adesso, la Champions League in riva al lago di Como non è più una semplice suggestione. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 22 marzo 2026 alle 14:35
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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