L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato a RTV38 della situazione viola in vista della sfida contro l'Inter: "Il successo della Cremonese ci penalizza, perché accorcia la classifica proprio mentre ci apprestiamo a scendere in campo. Non vorrei che questo risultato trasmettesse eccessiva ansia alla squadra, ma la Fiorentina deve rifiutare il ruolo di vittima sacrificale.

Anche se l'Inter sarà affamata di punti per il proprio destino, i viola devono pensare esclusivamente al proprio percorso. È un momento in cui anche formazioni che sembravano ormai al sicuro, come il Cagliari, si ritrovano coinvolte: più squadre saremo nella mischia, maggiori saranno le chance di spuntarla".