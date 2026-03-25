L'Italia Under 19 inizia col piede giusto il girone della Fase Elite dell'Europeo battendo 3-0 i pari età dell'Ungheria, a Catanzaro, grazie alla doppietta dell'interista Jamal Iddrissou e al sigillo del milanista, quest'anno in prestito allo Spezia, Christian Comotto. In campo anche altri tre nerazzurri: Matteo Cocchi, autore dell'assist per l'1-0 della squadra di Alberto Bollini, Mattia Mosconi e Mattia Marello

Sezione: Focus / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 19:57
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.