Senza dodici naziionali impegnati tra qualificazioni mondiali e amichevoli, Cristian Chivu lavora ad Appiano coi soli Sommer, Pepo Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf e Bonny, più Lautaro e Mkhitaryan ancora a parte.

La brutta notizia è che, secondo La Gazzetta dello Sport, l'armeno non ci sarà nemmeno per la Roma: punta al recupero per Como-Inter del 12 aprile. In gruppo ci sono oggi diversi giocatori dell'Under 23, ma non Matteo Cocchi impegnato con la nazionale Under 19. Presenti invece sia Bovo che Spinaccé, che hanno anche già esordito in Coppa Italia contro il Venezia.