L’Italia supera il primo ostacolo sulla strada per i Mondiali 2026. Dopo un primo tempo opaco, gli azzurri si accendono nella ripresa e regolano 2-0 l’Irlanda del Nord. Decidono due grandi gol realizzati al 56’ da Tonali e da Kean all’80’. Titolari i nerazzurri Dimarco, Bastoni e Barella. Solo il difensore è stato sostituito al 63’ sia perché reduce da un problema fisico sia perché ammonito. In campo dal 63’ al posto di un impalpabile Retegui anche Esposito, che ha fornito subito un cambio di passo agli azzurri.

Per sapere chi sarà l’avversaria dell’Italia in finale playoff bisognerà aspettare. Galles e Bosnia sono infatti ai supplementari dopo l’1-1 al 90’, con l’ex interista Dzeko che a quattro minuti dal 90’ ha rimesso il match in equilibrio.

2-1 per la Polonia di Piotr Zielinski contro l’Albania, con il centrocampista nerazzurro anche in gol. Di Lewandowski l’altra rete, di Hoxha il momentaneo pareggio albanese.