Intervistato da Panini Sport Italia, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato così dello Scudetto vinto l'anno scorso: "È stato un momento incredibile, bellissimo, sia il durante, il prima, il dopo. Una serie di emozioni incredibili. Poi la festa che c’è stata a Napoli, la festa che abbiamo fatto tra di noi."

La cosa più bella, una che ti ricordi di più?

"Difficile. La cosa più bella probabilmente è stata al fischio finale: è stata veramente un’esplosione di gioia, oltre al fatto che c’era la gente che ovviamente, sia all’interno del Maradona sia fuori con i fuochi d’artificio e tutto il resto, ci faceva sentire la propria vicinanza. È stato veramente un momento bellissimo: noi che corriamo tutti quanti in campo con gli scudetti giganti in mano, quello è stato proprio bello", ha concluso.