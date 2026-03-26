Nel corso di un'intervista a Soccermagazine, Amantino Mancini, ex giocatore anche dell'Inter, ha affrontato vari argomenti tra cui la corsa Scudetto in Serie A: "Nelle scorse giornate l’Inter ha avuto dei risultati deludenti, però è ancora la favorita secondo me per vincere lo Scudetto. Il Milan e anche il Napoli possono sorprendere, comunque è tutto ancora aperto. Nelle ultime partite diventerà un campionato molto più divertente, ma io mantengo ancora l’Inter come la favorita".

Durante la tua parentesi all’Inter hai giocato insieme a un’eterna promessa del calcio italiano, Mario Balotelli. Da ex compagno ti è rimasto il rammarico di non averlo mai visto veramente sbocciare?

"Mario era un talento, un giocatore con una qualità tecnica sopra la media. Però secondo me si è perso per cose extra-campo. Lui è stato coinvolto in tante polemiche. Se avesse avuto magari una persona vicino, se avesse fatto una riflessione sulla sua carriera nel senso di gestirla meglio, essere più tranquillo, parlare poco… Ha perso un po’ il timing, ecco. Però era un giocatore fantastico. C’era forza, tecnica. Un peccato per il calcio italiano, perché poteva essere molto più utile".