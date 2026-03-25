Questa settimana il Cile ospiterà la Copa Duelo de Leyendas América 2026, una competizione che riunirà sul campo alcuni tra gli idoli storici del calcio sudamericano, permettendo ai tifosi di tutte le età di vederli di nuovo in azione. Nonostante il Brasile sia ancora confermato tra le otto squadre partecipanti al torneo, la squadra verdeoro ha dovuto fare i conti col forfait del suo giocatore di punta, Ronaldinho Gaúcho. Secondo gli organizzatori, impegni dell'ultimo minuto hanno reso impossibile la presenza dell'ex Barcellona e Milan.
Subito però trovato il sostituto: si tratta di Adriano, l'ex Imperatore dell'Inter. Il Duelo de Leyendas de América 2026, che inizierà venerdì 27 marzo, vedrà la partecipazione di otto squadre in totale, ovvero Cile, Argentina, Colombia, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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