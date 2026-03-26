Leandro Shara, matematico e consulente sportivo cileno, ha portato l'Uefa in tribunale a Madrid con un'accusa di plagio per il format introdotto nella nuova Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Confidencial (ripreso in Italia da Calcio & Finanza) Shara ha accusato l'Uefa di aver utilizzato degli algoritmi da lui sviluppati senza richiedere il consenso.

Il Tribunale di Madrid non entrerà comunque nel merito dell'accusa di plagio, ma si dichiarerà solo riguardo all'impatto che il format ha avuto sul territorio spagnolo.