Il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha analizzato a caldo ai microfoni della Rai il match vinto per 2-0 l’Irlanda del Nord che regala agli azzurri la finale playoff per accedere al Mondiale 2026: "C'è stato da faticare e ci hanno pure sorpreso. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, ma c'è stata concentrazione. Siamo stati molto bravi, non era scontato".

Nella ripresa è cambiato tutto.

"Eravamo lenti, ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo e ci andiamo a giocare questa finale. Sappiamo che è difficile e cerchiamo di recuperare bene".

Sarà complicato lontano da casa.

"La pressione la sentono anche gli altri. Adesso ci godiamo questo, da domani concentrati su quello che dobbiamo fare".

Ci voleva.

"Ci voleva, ringraziamo Bergamo. Adesso andiamo a giocare questa finale".