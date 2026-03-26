Intervistato da Radio FirenzeViola, Fabio Galante ha ripensato al pareggio maturato al Franchi, domenica sera, tra Fiorentina e Inter: "La squadra di Vanoli mi ha sorpreso in positivo perché ha fatto un'ottima partita dove a lunghi tratti ha messo in difficoltà gli avversari. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto", il pensiero dell'ex difensore nerazzurro.

A proposito del discusso episodio arbitrale, il tocco di mano in area di Pongracic valutato come non punibile da Andrea Colombo, Galante ha aggiunto: "Ho letto dei commenti di alcuni arbitri che parlano di pallone inatteso, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è uniformità".