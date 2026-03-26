Più che Luca Toni che Christian Vieri. Per Alessandro Matri, Francesco Pio Esposito si avvicina per caratteristiche all'ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco: "Mi ricorda Toni, gli assomiglia molto. Trovo molto meno adatto il paragone con Vieri - ha detto a DAZN -. Mi piace il suo modo di porsi, è umile e si mette a disposizione della squadra. Non ha sentito il cambio di categoria, in più migliorato nella difesa della palla e nell'occupazione dell'area sui cross: ha caratteristiche uniche nell'Inter".