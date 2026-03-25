Domani l'Italia se la vedrà con l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale playoff Mondiale e Gattuso ancora non sa se potrà contare su Bastoni, ko dal derby dello scorso 8 marzo. Chivu, intanto, incrocia le dita e spera di recuperare il suo difensore, Lautaro e Mkhitaryan in vista della Roma, gara che inaugura un mini-campionato di 8 partite.

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Sezione: Copertina / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 18:08
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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