Domani l'Italia se la vedrà con l'Irlanda del Nord a Bergamo nella semifinale playoff Mondiale e Gattuso ancora non sa se potrà contare su Bastoni, ko dal derby dello scorso 8 marzo. Chivu, intanto, incrocia le dita e spera di recuperare il suo difensore, Lautaro e Mkhitaryan in vista della Roma, gara che inaugura un mini-campionato di 8 partite.