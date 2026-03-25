Davanti ai mille spettatori, allo stadio ‘Pietro Barbetti’ di Gubbio, la Nazionale italiana Under 17 firma una rimonta pazzesca imponendosi per 3-2 sul Portogallo, campione d’Europa in carica, nella partita d’esordio nel Gruppo A2 della Lega A del secondo turno delle qualificazioni europee, agganciando in vetta alla classifica la Romania, che ha battuto l’Islanda per 5-2 a Gualdo Tadino.

Gli azzurrini di Daniele Franceschini, sotto di due nel punteggio già al 15' per effetto dei gol di Gustavo Guerra e Afonso Ferreirinha, ribaltano il risultato nella ripresa grazie alle reti di Diego Perillo, Gianluca Tommaso Okon-Engstler e Jacopo Landi al 76’.

"Iniziare con il piede giusto, in queste competizioni, è fondamentale – sottolinea il tecnico Daniele Franceschini a Figc.it -. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché non era affatto facile. Per il calcio che stavamo esprimendo, siamo andati sotto di due gol immeritatamente. Non era semplice mantenere la calma; invece, sono rientrati dall’intervallo con il giusto piglio, facendo tutto quello che avevamo provato in allenamento e mantenendo la propria identità di squadra. Non capita tutti i giorni di compiere una rimonta del genere, specialmente contro il Portogallo, campione in carica, ma al di là del risultato sono contento del cuore e della mentalità che hanno messo in campo, dimostrando di essere una vera squadra”.

ITALIA-PORTOGALLO 3-2 (0-2 pt)

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi (89' Donato), Diallo, Varali, Albini; Ballarin (89' Bernamonte), Okon-Engstler, Gasparello; Corigliano © (71' Landi); Fugazzola (71' Casagrande), Perillo (83' Fustini). A disp.: Giaretta (P), Dattilo, Puricelli. All.: Daniele Franceschini.

PORTOGALLO (4-2-3-1): André Marques; Estefânio, Isaac Silva, Rodrigo Silva ©, Francisco Cabeçana (80' Ricardo Batista); Nélio Batista (69' João Silva), Rúben Correia (69' Hugo Gomes); Tiago Rodrigues (80' Sandro Ferreira), Gustavo Guerra, Vlad (69' Duarte Tomás); Afonso Ferreirinha. A disp.: Pippo Gaidão (P), Tomás Ferreira, Kilian Ferreira, Rodrigo Gonçalves. All.: José Lima.