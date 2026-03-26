Il futuro di Lorenzo Pellegrini è lontano dalla Roma. Ne parla oggi il Corriere della Sera, secondo cui il centrocampista giallorosso lascerà la Capitale a fine stagione da parametro zero, visto che ad oggi non c'è stato alcun contatto con la società per parlare di rinnovo e neanche un segnale in tal senso. Il motivo principale è che Pellegrini ha uno stipendio alto per le casse della Roma e pesa a bilancio poco meno di 12 milioni, numeri che non si conciliano con i limiti finanziari imposti al club.
Ma quello che emerge è soprattutto l'intenzione della dirigenza di non provare neanche a trattare per un ingaggio al ribasso, lasciando andare il classe '96. Alla finestra, pronte per il colpo a zero, ci sono Juventus, Napoli e Inter.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 10:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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