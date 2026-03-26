Il 5 aprile, giorno di Pasqua, al Meazza andrà in scena alle 20.45 Inter-Roma, 31esima giornata del campionato di Serie A. Per chi non potrà essere allo stadio, ci sarà la possibilità di vedere la partita in TV su DAZN, che la trasmetterà in esclusiva.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app. Diretta testuale su FcInterNews.it.

Sezione: News / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 18:07
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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