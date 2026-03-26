Dopo Massolin, l'Inter punta un altro ragazzo che si sta mettendo in luce nel Modena. Secondo Tuttosport, infatti, il ventitreenne Daniel Tonoli è entrato nei radar dei nerazzurri. Il Modena ha la miglior difesa della Serie B con 25 reti incassate e una partita in meno rispetto alle altre (da giocare col Catanzaro).

Sul ragazzo c'è mezza Serie A, bravi i gialloblù a pescarlo dalla Pergolettese ma ora c'è la possibilità del grande salto. Su Tonoli, che ha anche segnato 5 gol in campionato e saltato solo due partite (per squalifica) ci sono anche Genoa e Atalanta.