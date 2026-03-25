Manu Koné continua ad essere l'oggetto del desiderio in casa Inter. Come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, complice la lotta scudetto non c'è ancora un piano preciso sulla campagna acquisti estiva, ma si sa che segnerà un distacco col passato che saprà di rivoluzione, considerati i giocatori da sostituire per fine contratto.

Sicuramente la prossima estate si spenderà, ci saranno innesti più giovani, possenti e rapidi. In questo discorso rientra proprio Koné, operazione che potrebbe sfondare quota 40 milioni se non 50. Il francese può essere il nuovo gioiello di casa Inter e segnerebbe anche un ritorno al passato: l'ultimo giocatore per il quale sono stati spesi più di 40 milioni fu Hakimi nel 2020 (furono 43 per la precisione).

Chiaramente spinge in direzione favorevole all'Inter il fatto che la Roma sia costretta a fare cassa entro il 30 giugno indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, ma ci sono anche delle possibili situazioni contrarie: una plusvalenza dei giallorossi con altri giocatori piuttosto che un Mondiale che può far schizzare i prezzi.