Nel prepartita di Italia-Irlanda del Nord, in diretta Rai, l'ex difensore e opinionista Daniele Adani ha analizzato il ruolo chiave di Nicolò Barella.
“Mi aspetto una partita da Barella vero, anche coinvolto a livello emotivo. Se riesce a essere il tuttocampista che conosciamo ed è felice e ispirato, è contagioso e cresce di rendimento tutta la Nazionale”, ha concluso.
Sezione: News / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 21:18
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - News
L'annuncio della FIGC: "Un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi prima di Italia-Irlanda del Nord"
Altre notizie
Giovedì 26 mar
- 21:33 Napoli, Buongiorno ricorda lo Scudetto dell'anno scorso: "Un'emozione incredibile"
- 21:18 Adani: "Mi aspetto una partita da Barella vero, serve il tuttocampista per trascinare l'Italia"
- 21:03 Calhanoglu: "L'infortunio ha influito sul mio morale, ho cercato di restare forte. L'Inter e Chivu mi hanno aiutato"
- 20:49 Francia, amichevole di lusso negli USA contro il Brasile: Thuram parte dalla panchina
- 20:34 Abodi: "Siamo artefici del nostro destino". Buonfiglio: "Grande fiducia nei giocatori"
- 20:19 Italia, Riccio: "Importante sbloccare subito, ma se non riusciamo niente isterismi"
- 20:05 5 in SCADENZA, novità DARMIAN. ACERBI in ARABIA e SOMMER vice? Rebus DE VRIJ. MIKI valuta il RITIRO
- 19:50 Playoff Mondiali, la Turchia fa festa. Calhanoglu taglia un traguardo personale, poi esce nel finale di gara
- 19:35 InterNazionali - L'Italia si gioca i Mondiali: tre interisti titolari. Maglia dal 1' per Zielinski in Polonia-Albania
- 19:20 Amantino Mancini: "Scudetto, tengo l'Inter come favorita. Balotelli ha perso il timing, un peccato"
- 19:05 Toni: "Se l'Inter sta facendo così male, allora le altre? Conte è uno stratega ed è a -7..."
- 18:50 Materazzi carica gli azzurri: "L’Italia chiamò. Oggi, come allora"
- 18:35 L'annuncio della FIGC: "Un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi prima di Italia-Irlanda del Nord"
- 18:21 Como-Inter, biglietti del settore ospiti in vendita da venerdì 3 aprile
- 18:07 Il 5 aprile alle 20.45 è in programma Inter-Roma. Dove vederla in TV
- 17:53 Galante: "Mano di Pongracic, ho letto di pallone inatteso. Ma di cosa parliamo? Non c'è uniformità"
- 17:40 GdS - Carlos Augusto è il jolly perfetto. L'Inter pronta al rinnovo, ma il giocatore chiede tempo: il motivo
- 17:23 Roma, Malen avvisa l'Inter: "In questo momento mi sento in forma. Ed è anche merito del club"
- 17:09 Serie A, nessun interista in lizza per il Player of The Month di marzo: ecco i sei candidati
- 16:55 Playoff Mondiale, le formazioni ufficiali di Turchia-Romania: Calhanoglu parte regolarmente dal via
- 16:40 Calcio italiano in lutto: è morto l'ex attaccante Beppe Savoldi
- 16:26 FOTO - Lautaro Martinez, il recupero prosegue bene: oggi l'argentino si è allenato sul campo
- 16:12 Paesi Bassi, Koeman: "Farò più cambi tra un'amichevole e l'altra. La rosa per il Mondiale? Ho in mente 20-21 giocatori"
- 15:58 El Confidencial - Format Champions League, un matematico porta l'Uefa in tribunale
- 15:43 Carragher: "Salah si ritiene ancora un top. Lo vedo bene in Italia, magari all'Inter"
- 15:30 Dai FISCHI al BARCELLONA, BASTONI può veramente DIRE ADDIO? PREZZO e CAMBIO MODULO: la DISCUSSIONE
- 15:16 Viviano duro: "Rigore di Pongracic, giustificazione peggio della decisione. Lo sanno che il pallone rimbalza?"
- 15:01 Vanheusden: "Il ritiro dal calcio? La scelta più 'facile'. Andai all'Inter non per soldi, ma per crescere. Il primo infortunio..."
- 14:48 Pazzini: "Esposito ha un vantaggio rispetto agli altri azzurri. Chivu allenatore? Non lo avrei detto perché..."
- 14:34 From UK - C'è anche l'Inter in fila per il giovane talento olandese Nijstad
- 14:21 Stasera Brasile-Francia: Thuram dalla panchina, Deschamps punta su un tridente da sogno dietro Mbappé
- 14:07 Matri: "Pio Esposito assomiglia molto a Toni, il paragone con Vieri lo trovo meno adatto"
- 13:52 Ludi (DS Como): "Le coppe potrebbero aiutarci a tenere Nico Paz. Scudetto, l'Inter ha tutto per vincere"
- 13:38 Inter, sarà rivoluzione in difesa. In tre saluteranno: i profili che piacciono. Muharemovic intrecciato a Bastoni
- 13:24 Zalewski: "Con Zielinski rapporto speciale, era il mio idolo quando ero bambino. Ora penso sia il migliore in Serie A"
- 13:10 Sky - Italia-Irlanda del Nord, annullata all'ultimo la presenza di Lautaro Martinez a Bergamo
- 12:55 Olé - Argentina verso il Mondiale 2026: a fine maggio l'inizio del ritiro. Con possibile amichevole
- 12:41 Mutu: "Chivu ha avuto un'opportunità che capita una volta nella vita. Vorrei andarlo a trovare"
- 12:28 Marca - Il Real Madrid riacquisterà Nico Paz: motivi sportivi ed economici
- 12:14 Sport - Bastoni, rinnovo con l'Inter o trasferimento al Barcellona. In caso di cessione, Oaktree vuole due colpi top
- 12:00 Dal NERAZZURRO all'AZZURRO: GATTUSO rischia BASTONI? Attenzione in vista di INTER-ROMA...
- 11:45 L'Inter segue da vicino Lautaro Rivero, difensore del River Plate. In arrivo un'offerta 'allettante'
- 11:30 Materazzi: "Il 5 maggio l'unico rimpianto, brucia ancora. Io al Milan? Sarebbe stata la sfida più grande della mia carriera"
- 11:16 GdS - Soulé punta l'Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo
- 11:02 TS - Mkhitaryan-Inter, rinnovo in stand-by: il giocatore riflette (e potrebbe ritirarsi)
- 10:48 Corsera - Pellegrini via dalla Roma a zero. Inter, Napoli e Juventus alla finestra
- 10:34 fcinPer Darmian ultimi mesi all'Inter. Tre club si sono già mossi per la prossima stagione: i dettagli
- 10:20 Di Michele: "L'Inter che pareggia a Firenze ci dice che nulla è già deciso. In Champions il sorteggio peggiore"
- 10:06 Vieri: "Lasciamo tranquillo Esposito: guardate Yamal. Ma stasera meglio a gara in corso perché..."
- 09:52 GdS - Inter: ripresa in dodici con Chivu. Mkhitaryan, niente Roma?
- 09:38 GdS - Lautaro, l'agenda dei lavori verso il rientro: Inter-Roma cerchiata in rosso
- 09:24 CdS - Estate con Inter-Juve e Inter-Milan in Australia. Più un altro big match: il programma
- 09:10 CdS - Bastoni, nessuna offerta all'Inter ma 60 milioni non bastano. E il ragazzo...
- 08:56 TS - Inter-Modena, altro affare dopo Massolin: nel mirino un difensore
- 08:42 CdS - Inter, Koné resta un nome caldo: la Roma pronta a sedersi al tavolo
- 08:28 Altobelli: "Al Mondiale ci porteranno due interisti. Retegui-Kean? Io punterei su Esposito"
- 08:14 CdS - Salah in Arabia "sposta" Diaby: l'Inter pensa all'offerta per l'Al Ittihad
- 08:00 GdS - Bastoni al Barcellona? L'Inter pensa già ai tre colpi su cui reinvestire. E il giocatore...
- 00:00 Inter, chi 6? Le tre parole di Lautaro contano più dei discorsi di Kolarov e Marotta
Mercoledì 25 mar
- 23:46 Torna in campo Adriano: l'ex Imperatore nerazzurro giocherà col Brasile il Duelo de Leyendas America
- 23:32 Javier Zanetti presta il suo volto per Me By Canali, nuovo servizio del fornitore nerazzurro
- 23:16 Francia, Mbappé: "Possiamo schierare diversi tridenti d'attacco senza sacrificare la qualità"
- 23:02 U17, da 0-2 a 3-2: l'Italia ribalta il Portogallo con una grande ripresa. L'interista Donato in campo nel finale
- 22:48 Francia, ci sarà spazio per Thuram tra Brasile e Colombia. Deschamps: "L'obiettivo è vedere più giocatori possibili"
- 22:34 Freuler 'tifa' Italia: "Spero vada al Mondiale, sarebbe importante per tutto il movimento"
- 22:20 Casemiro, non solo Inter: sull'ex Real spuntano due club di MLS. E resta vivo l'interesse dell'Al Ittihad
- 22:07 U18, debutto convincente nelle qualificazioni europee: 3-0 alla Scozia. 90' per l'interista Bovio
- 21:52 Tardelli: "Da anni i club e la Lega non aiutano Nazionale e calcio italiano. Gente come Esposito merita fiducia"
- 21:37 Dopo l'addio al nuovo stadio dell'Inter, i Cabassi valutano un'idea alternativa per l’area di Rozzano
- 21:21 U19, Bollini: "Un orgoglio Esposito e Pisilli con la Nazionale maggiore. Oggi ho fatto vedere le loro foto al gruppo e..."