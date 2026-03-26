Nel prepartita di Italia-Irlanda del Nord, in diretta Rai, l'ex difensore e opinionista Daniele Adani ha analizzato il ruolo chiave di Nicolò Barella.

“Mi aspetto una partita da Barella vero, anche coinvolto a livello emotivo. Se riesce a essere il tuttocampista che conosciamo ed è felice e ispirato, è contagioso e cresce di rendimento tutta la Nazionale”, ha concluso.