Il piano di avvicinamento dell'Argentina al Mondiale 2026 prevede che i giocatori convocati da Lione Scaloni (c'è tempo fino al 30 maggio per inviare alla FIFA la lista dei 26 prescelti)siano in Kansas entro la fine di maggio, tra il 28 e il 29, per iniziare il ritiro con la possibilità di disputare delle amichevoli durante la finestra internazionale prima dell'appuntamento più atteso della stagione. Le potenziali avversarie sarebbero Serbia e Honduras, ma sono dettagli ancora tutti da confermare. Lo riporta Olé.