Il Milan soffre ma conquista tre punti fondamentali in classifica: i rossoneri piegano 3-2 il Torino nella sfida di San Siro. Sblocca la contesa Pavlovic con un gran sinistro che bacia la traversa e termina in porta. I granata reagiscono con il pari di Simeone, ma a inizio ripresa il Diavolo allunga due volte con Rabiot e Fofana. Il rigore di Vlasic accorcia le distanze, ma non basta. La squadra di Allegri torna provvisoriamente a cinque lunghezze dall'Inter. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 21 marzo 2026 alle 20:05
Autore: Niccolò Anfosso
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