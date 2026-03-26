Stando a quanto rivelato da Sky Sport, stasera, alla New Balance Arena di Bergamo, era prevista la presenza di Lautaro Martinez per Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per i Mondiali 2026. Una presenza che è stata annullata pochi minuti fa. 

Sezione: Focus / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.