L'Italia si gioca l'accesso al prossimo Mondiale partendo dall'attesa semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord. Un appuntamento cruciale che spinge il ct Gattuso ad affidarsi anche ai nerazzurri Dimarco e Barella, titolari sulla corsia di sinistra e in mezzo al campo, mentre Bastoni ce la fa e parte al centro della difesa a tre. Panchina per gli altri due interisti Esposito e Frattesi. Regolarmente in campo dal 1' anche Zielinski con la sua Polonia, che sfida all'Albania nell'altra semifinale dei playoff Mondiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Charles, Hume, McNair, McConville; Devlin, Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley.