Napoli e Inter sono le due squadre di Serie A che negli ultimi mesi hanno perso più valore di rosa. Questo il risultato dell'attenta analisi di Transfermarkt che, prendendo in considerazione l'ultimo aggiornamento dei valori di mercato del campionato italiano, sottolinea come i due club sono quelli che hanno visto abbassare il potenziale economico del parco giocatori a disposizione: perdita di quasi 80 milioni di euro per gli azzurri, poco più di 70 milioni di euro (72) per il Biscione. Quella nerazzurra resta comunque la rosa con più valore a quota 636 milioni di euro, staccata dalla Juventus (seconda a 545 milioni di euro) e dal Milan (terzo con un valore di 484 milioni di euro).

Delle prime cinque squadre dell'attuale classifica solo il Como ha fatto registrare una crescita (103 milioni di euro in più). A seguire la Roma (+65 milioni di euro) e il Cagliari (+53 milioni di euro). Scende anche il valore di rosa dell'Atalanta (-46 milioni di euro), della Fiorentina (-35 milioni) e della Lazio (-58 milioni), oltre della già citata Juventus che ha visto il suo valore abbassarsi di 39 milioni di euro.