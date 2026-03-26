Panchina iniziale per Marcus Thuram, destinato ad osservare da lontano (almeno inizialmente) l'amichevole di lusso tra Francia e Brasile in programma questa sera al 'Gillette Stadium' di Foxborough, nel Massachusetts, con calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Il ct dei Bleus, Didier Deschamps, sceglie di puntare sul trio di trequartisi composto da Dembélé, Olise e Ekitiké alle spalle dell'unica punta Mbappé. L'interista potrebbe avere una chance a gara in corso. 

Sezione: News / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 20:49
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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