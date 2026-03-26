L'Italia deve ancora giocarsi i playoff Mondiali, ma nelle ore precedenti all'atteso match di Bergamo scende in campo la Turchia di Hakan Calhanoglu. Al Beşiktaş Park di Istanbul va in scena la semifinale contro la Romania e alla fine a fare festa è la selezione di Montella, che ad inizio ripresa trova la rete della qualificazione con l'1-0 di Kadioğlu. In finale sfiderà la vincente di Slovacchia-Kosovo.

Un match speciale per capitan Calhanoglu, in campo fino al 90' (lascia il posto a Kahveci per un piccolo problema fisico al polpaccio sinistro, secondo Sky Sport non ci sono allarmismi) nel recupero e fresco di un nuovo traguardo personale: il regista dell'Inter è infatti diventato il terzo giocatore con più presenze nella nazionale turca.