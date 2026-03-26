Ospite del podcast “Cose Scomode”, Luca Toni ha analizzato il momento dell’Inter, ridimensionando le critiche nonostante la recente flessione.

“Secondo me la pecca dell’Inter sono le due partite col Bodo. Poi se mi chiedi cosa non mi piace, a me non piace il modulo: solo in Italia esiste sto 5-3-2. Cristian Chivu ha provato a cambiarlo ad inizio stagione ma non gli hanno comprato i giocatori. Ha sbagliato le due col Bodo, ma è primo: ha ancora sei punti di vantaggio”.

Toni invita a guardare il contesto generale:

“Io dico: se l’Inter sta facendo così male, allora le altre? Io non ho mai visto una squadra che per nove mesi gioca un gran calcio: non puoi tenere nove mesi un gran calcio, ma devi vincere lo stesso anche magari per la giocata del campione. Federico Dimarco e Denzel Dumfries non possono essere sempre al 100%: quando giocano normale, l’Inter fatica a creare, dipende troppo dagli esterni e non ha gente che salta l’uomo”.

Una riflessione anche sul confronto europeo:

“Ma come fai a migliorare questa Inter? In tutti i ruoli sono tutti forti! Ma è noioso, solo in Italia è rimasto il 5-3-2: poi in Europa prendi gli schiaffi. Se al Bayern Monaco giochi col 5-3-2 ti mettono in galera”.

Infine, una stoccata al confronto con Antonio Conte:

“Conte è uno stratega che è a -7 da Chivu che fa cagare che è primo: boh non lo so… Conte è un vincente, ma al di là degli infortuni qualcosa ha sbagliato. E voi attaccate Chivu al primo anno all’Inter, in cui se tutto va bene porta a casa uno scudetto”.