L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenendo in diretta a Sportium.Fun, torna sui recenti episodi arbitrali che hanno danneggiato l'Inter e, in particolare su quello di Firenze va giù piuttosto duro: "Io sono il più grande tifoso della Fiorentina che c'è al mondo. L'Inter a Firenze fa una prestazione obbrobriosa, i viola potevano anche vincere. Detto questo, tra Atalanta e Fiorentina l'Inter subisce due torti arbitrali enormi. Ho visto la giustificazione del rigore non concesso a Firenze sul fallo di mano di Pongracic, è peggio della decisione. Hanno detto 'rimbalza davanti', che c****! Nel calcio la palla rimbalza, lo sapevate? Rimbalza su un cross dalla linea di fondo. Ragazzi, ma li dovrebbero arrestare! Dammi un altro motivo per cui non è rigore, non per il rimbalzo. Io l'ho detto a Mediaset, nel mio mondo che un referente degli arbitri mi venga a dire che il rigore di Vlahovic (contro il Sassuolo, ndr), che salta insieme a un avversario strattonandosi e da 20 centimetri gli butta la palla sulla mano, è giusto e poi lo stesso mi venga a dire che un cross dalla linea di fondo che rimbalza sul braccio non sia rigore, con Thuram che potrebbe stoppare il pallone tutto solo, per me con il gioco del calcio non ha senso. Si dovrebbe chiudere baracca per una roba così. Per me in nessun modo quello di Pongracic non è rigore. La giustificazione è pallone inatteso ma il cross arriva dalle panchine e nessuno tocca il pallone".