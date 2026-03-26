Appuntamento da non fallire per la Nazionale italiana che questa sera sfiderà l'Ilanda del Nord nel primo atto dei playoff in vista dei Mondiali. Tra chi sosterrà l'Italia c'è anche un azzurro DOC, Marco Materazzi

L'ex difensore ha infatti pubblicato sul suo profilo <em>Instagram</em> una galleria di immagini che lo ritraggono in azione con la maglia azzurra della Nazionale italiana, con focus naturalmente sulla vittoria indimenticabile del Mondiale 2006. Materazzi, come didascalia delle foto, ha scritto poi: "L’Italia chiamò. Oggi, come allora".

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 26 marzo 2026 alle 18:50
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
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