Un trasferimento "inevitabile". Ecco come Marca descrive il ritorno di Nico Paz al Real Madrid: una missione da compiere, un obiettivo da raggiungere e un passo necessario per riprendere il pieno controllo di un giocatore che ha dimostrato enormi margini di miglioramento e un potenziale inespresso ai massimi livelli, nonché una risorsa che potrebbe fruttare decine di milioni ai Blancos nella prossima sessione di mercato estiva. In effetti, i fattori che hanno portato a questa decisione sono essenzialmente due: sportivi ed economici.

Il contratto di Nico Paz – oggi giocatore del Como – è detenuto dal Real Madrid, che ha una clausola di riacquisto sul trequartista ventunenne per riportarlo a casa quest'estate: sarà valida durante la finestra di mercato estiva del 2026 per un importo di 9 milioni di euro e aumenterà a 11 milioni nel 2027. Considerando il prezzo accessibile per un giocatore che oggi viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro, il Real Madrid non si lascerà certamente sfuggire l'opportunità di acquisire un talento simile. I lariani hanno tentato anche di eliminare queste clausole, proponendo di lasciare il 50% della futura rivendita al Real Madrid, ma la risposta è stata sempre negativa. Perché? Secondo Marca, Nico Paz è considerato un ritorno imprescindibile per il Real Madrid. Il prezzo di 9 milioni di euro è una cifra troppo allettante per lasciarsela sfuggire, considerando la giovane età e il talento del giocatore, per il quale, stando a fonti spagnole, potrebbero arrivare offerte di 60 milioni di euro o anche di più quest'estate. Tale importo obbliga il Real a riprendere il pieno controllo del giocatore in caso di trasferimento, al fine di garantire la ricezione dell'intera somma derivante da un'eventuale cessione.

Ci si aspetta quindi che Nico Paz ritorni nella capitale spagnola, e solo allora si valuterà il suo futuro, soprattutto in relazione agli interessi sportivi del club e del giocatore stesso, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti del Real Madrid di domani. Soprattutto perché, secondo Marca, il Real Madrid non sarebbe in grado di vendere il giocatore immediatamente durante la stessa finestra di mercato, una volta esercitata l'opzione di riacquisto. Paz dovrà lottare per ogni opportunità contro giocatori del calibro di Jude Bellingham, Arda Güler e Brahim Diaz, che occupano una posizione simile a quella dell'argentino in campo. In ogni caso, tutto dipenderà dall'identità dell'allenatore per la prossima stagione e dai desideri del giocatore stesso.

In sostanza, il futuro sarà al Real Madrid, ponendo fine alle speranze del Como di trattenere il ventunenne per un altro anno in caso di qualificazione a una competizione europea (il club è in corsa per la Champions League) e alle speranze dell'Inter di poterlo ingaggiare quest'estate.