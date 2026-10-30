In esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante azzurro Rasmus Højlund ha tracciato un bilancio del momento vissuto dalla squadra. Promettendo massimo impegno per il prosieguo della stagione: "Proveremo a migliorare ogni giorno. L’ultima settimana e mezza è stata positiva e dobbiamo continuare su questa strada fin da domenica”.

La vittoria contro il Monza può segnare un punto di svolta?

“Sì, dopo la gara contro il Venezia abbiamo giocato decisamente meglio”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Penso che la risposta sia sempre la stessa: dobbiamo fare sempre meglio. Come squadra dobbiamo puntare a vincere qualcosa, magari la Coppa Italia, ma anche la Serie A e fare un buon percorso in Champions League”.