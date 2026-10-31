Dopo la prestazione negativa di Venezia che, fortunatamente, è stata invece ampiamente positiva per quanto riguarda il risultato, Cristian Chivu è uscito allo scoperto. Al tecnico nerazzurro non erano affatto piaciute le solite amnesie in fase difensiva che avevano portato i lagunari per due volte a segno, anche se in fuorigioco e in entrambe le occasioni ci aveva pensato il VAR a dare una mano alla Beneamata. Nella sostanziosa e interessante conferenza stampa pre-derby di ieri alla Pinetina, il mister ha detto senza mezzi termini che la sua squadra debba iniziare ad avere PROVINCIALITÀ (testuale) quando la palla ce l'hanno gli avversari. Vuol dire che l'Inter deve iniziare a difendere con fame, umiltà e come blocco squadra senza pensare che i guai possano essere risolti solo dalle qualità individuali. Proprio come aveva fatto il Venezia di Davide Nicola.
È importante che Chivu inquadri lucidamente cosa non vada dopo otto vittorie e un pareggio che hanno comunque proiettato i nerazzurri a comandare la classifica, seppur in coabitazione con la sorprendente Lazio di Rino Gattuso. Da una parte il mister continua a lamentarsi per una critica che lui definisce pretestuosa solo per il gusto di colpire l'Inter, ma ieri, sollecitato sul tema, ha deciso di rendere pubblico quanto detto ai giocatori dopo lo scampato pericolo in quel di Venezia. Attenzione: provincialità non significa che da questa sera in poi vedremo un'Inter tutta dietro la linea della palla in attesa degli eventi. Chivu ha ribadito la bontà del modo di attaccare della squadra che trova sempre molte soluzioni per andare a dama e lo dimostrano i venticinque gol realizzati in nove giornate.
Ma a preoccupare sono le dieci reti incassate, che il più delle volte hanno costretto la squadra a rimontare per centrare alla fine il risultato desiderato. Il mister batte molto anche sul tasto energia, mancata in laguna, ma che a volte fatica ad emergere visti gli impegni così ravvicinati e tutti importanti e l'impossibilità di ricorrere alla rotazioni desiderate a causa degli inevitabili infortuni che, in questo inizio di stagione, stanno dando fastidio anche all'Inter.
Detto questo, non c'è tempo per allungare troppo l'analisi perchè questa sera sarà derby. L'Inter vanta sette punti di vantaggio sui dirimpettai, ma quando c'è la stracittadina la classifica non conta. In una città come Milano i due derby rimangono un campionato nel campionato anche se la gloriosa storia delle due squadre dice che i punti siano serviti a conquistare qualcosa di più importante della semplice supremazia territoriale. Ma sappiamo che oggi per i tifosi rossonerazzurri la marcia di avvicinamento a San Siro (il caro, vecchio, San Siro), non sarà uguale a quella di altre partite. La Beneamata non prevale dal 22 aprile 2024, quando la vittoria nel derby in casa Milan consegnò ai nerazzurri ventunesimo scudetto e seconda stella. Estasi totale per chi ha l'Inter nel cuore. Ma poi sono arrivate cinque sconfitte e due pareggi tra campionato, supercoppa e Coppa Italia.
È ora dunque di tornare a mettere la Chiesa al centro del villaggio come ai tempi dei sei successi consecutivi dell'era Inzaghi. All'Inter mancherà la leadership del suo Capitano e bomber Lautaro Martinez, ma Chivu e i tifosi nerazzurri confidano nell'ottimo stato di forma di Marcus Thuram, autore del gol che chiuse i giochi nell'indimenticabile derby di due anni fa. Al suo fianco agirà un Pio Esposito voglioso di tornare a far male all'avversario dopo un periodo di appannamento causato anche dalla febbre e dalla dolorosa scomparsa dell'amato nonno. Dopo il derby, martedì prossimo l'Inter tornerà a confrontarsi con l'Europa che conta nella difficile trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. E allora torna di moda la celebre frase: “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Anche con provincialità, quando serve.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:30 L'Inter e il derby, Zanetti il re delle presenze e Meazza il re dei bomber. Lautaro insegue
- 00:00 Chivu e la voglia di provincialità
- 23:57 Galliani sul derby: "Di solito vince la squadra favorita..."
- 23:44 Cosenza, Palazzino: "Contro l'Inter U23 e il Crotone saranno due finali"
- 23:31 Napoli, Højlund: "Dobbiamo vincere qualcosa, Serie A o Coppa Italia"
- 23:17 Elezioni FIGC, sorride Malagò: raggiunto il quorum di 11 firme
- 23:03 Pallone d'Oro, la classifica finale: Lautaro Martinez ha ottenuto 11 punti
- 22:49 Quote capocannoniere, comanda sempre Malen. Indietro la ThuLa
- 22:34 Pio Esposito, un gol nel derby per essere 'quasi' come Ronaldo e Martins
- 22:20 Questione di genetica: i cugini Sucic condividono un primato statistico
- 22:05 GdS - Calhanoglu, penultimo derby nerazzurro? Giocatore e club valutano
- 21:51 Milan, Gerry Cardinale a cena a Milano con Simonelli e Buonfiglio
- 21:37 Del Piero su Chivu: "Mi state spezzando il cuore... Ottimo lavoro"
- 21:22 CF - Inter e Milan, scelta la soluzione per gli esterni del Generali Stadium
- 21:08 Feyenoord, out St. Juste. Van Bronckhorst: "Vedremo se ci sarà con l'Inter"
- 20:53 PRIMAVERA 1 - Inter-Roma, gli Up & Down: Vukaj tra le poche luci, Rocca fatica
- 20:39 Primo gol in B per Topalovic: "Sono molto felice di essere alla Carrarese"
- 20:30 videoBigica: "Complimenti alla Roma. Noi abbiamo fatto degli errori"
- 20:26 Milan, Pulisic a SM: "Il derby con l'Inter la migliore partita del mondo"
- 20:11 Sky - Verso il derby, ancora due ballottaggi aperti per Chivu
- 19:57 L'ass. Massari: "Generali Stadium può essere più di una casa per il calcio"
- 19:53 PRIMAVERA 1 - Inter-Roma 0-2: prima sconfitta in campionato per i nerazzurri
- 19:42 Savino: "Il derby è la partita più importante dell'anno. Non mi piace parlare di pazza Inter"
- 19:28 Braglia: "Se il Milan domani perde, è fuori dalla lotta Scudetto"
- 19:13 Il Cosenza torna al Marulla per la gara con l'Inter U23: i settori aperti
- 19:00 Rivivi la diretta! La CONFERENZA di CHIVU e le PROBABILI FORMAZIONI: è la VIGILIA di MILAN-INTER
- 18:54 Tino, Managing Director Betsson: "L'Inter grande opportunità di visibilità"
- 18:40 Vieri: "Giocare a San Siro voleva dire 80mila persone ogni partita"
- 18:25 Da Butragueño fino alla... Juve: chi c'era al Galà del Generali Stadium
- 18:11 Milan-Inter, derby numero 247: nerazzurri avanti nel bilancio. Numeri e precedenti
- 17:56 Inter, cambio di agente per il giovane Delis Gjeci
- 17:42 La Furia: "Il derby lo vivo in modo viscerale. Van Basten è il mio idolo"
- 17:28 Cosa SIGNIFICA essere un INTER CLUB nel NAPOLETANO: la storia dell'IC ARZANO e di NONNO LUIGI
- 17:15 Derby, nerazzurri favoriti nelle quote: probabile anche l'Over
- 17:01 Milan, Cardinale: "Derby, sono fiducioso. L'atmosfera è molto seria"
- 16:46 Brocchi: "L'Inter ha l'attacco più forte della Serie A. Milan in costruzione"
- 16:33 Calzona: "Bisogna essere onesti: la Juve non vale l'Inter e neanche il Napoli"
- 16:20 Nuovi guai in Belgio per Nainggolan: rischia il carcere
- 16:05 Guida, bilancio in equilibrio nei derby di Milano. Positivo con entrambe
- 16:01 Akanji: "Derby, dipende da noi. Milan a -7? E' ancora presto"
- 15:53 Venezia-Inter, pochi dubbi: a Provedel la palma di migliore in campo
- 15:41 Milan, Pulisic: "Derby, sarà una battaglia. L'Inter gioca bene da anni, ma vogliamo vincere"
- 15:33 videoLa conferenza di Chivu e la probabile formazione: le ultime alla vigilia di Milan-Inter da Appiano
- 15:27 La nostalgia di San Siro ma la necessità del Generali Stadium: Chivu si schiera
- 15:12 Generali Stadium, gestione legale affidata a Molinari
- 15:00 Chivu: "Allenare l'Inter nel nuovo stadio? Dura resistere. Derby, dobbiamo farci delle domande"
- 15:00 Il Derby di Milano si avvicina, tutte le iniziative di DAZN: coinvolto Gabry Ponte
- 14:57 Foster e Manica raccontano il Generali Stadium: "Nel DNA di Milano"
- 14:56 Il weekend delle giovanili inizia oggi: tutto il programma
- 14:43 Amorim: "L'Inter per me può giocare a occhi chiusi. Ma ho zero invidia di Chivu"
- 14:30 ATM, servizio speciale per il derby: la linea M5 chiude più tardi
- 14:16 Dida: "Derby partita diversa, la concentrazione del Milan sarà altissima"
- 14:06 Tomori, lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra
- 14:00 Anche Cardinale e Ibrahimovic all'allenamento del Milan
- 13:48 Borriello inquadra il derby: "Momentaccio Milan, Inter schiacciasassi"
- 13:34 Milan, Moreira sul derby: "Morirei per la mia squadra, specialmente in una gara così"
- 13:20 Sky - Infortunati, Pavard quello più avanti nel recupero
- 13:06 Derby, via i teloni nel Terzo Blu e Terzo Verde: nuovi biglietti in vendita
- 13:00 FABIO e RAFFAELE reagiscono al GENERALI STADIUM: le prime IMPRESSIONI sulla NUOVA CASA dell'INTER
- 12:51 Jaselli: "L'Inter è la più forte, ma temo il Milan nonostante il Bologna"
- 12:39 Braida: "Tanti ragazzi interessanti tra Nazionale maggiore e U21"
- 12:25 Collovati: "A Venezia l'Inter meno convincente. Ma resta la più forte"
- 12:10 Milan-Inter, Orsato punta sull'esperienza di Guida. Al VAR Mazzoleni-Camplone
- 12:00 videoVerso il DERBY: CHIVU ricambia l'INTER. Resistono TRE BALLOTTAGGI
- 11:57 Diouf: "Status diverso dopo l'esordio in Nazionale. Derby? Conta vincere"
- 11:44 Arriva il via libera: contro l'Inter U23 il Cosenza tornerà al San Vito
- 11:30 TS - Lo Schiavo, dalla Vibonese all'Inter: quanti talenti scoperti dal nuovo vice di Baccin
- 11:15 GdS - L'Inter lo segue, il Cagliari prolunga il contratto di Mendy
- 11:02 TS - Provedel come Martinez un anno fa: tornerà in Coppa Italia
- 10:48 Corsera - Derby, in porta torna Martinez. Davanti Thuram ed Esposito