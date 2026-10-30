Adriano Galliani, ex AD del Milan oggi candidato alla presidenza della FIGC, non è voluto mancare all’evento organizzato in un ristorante di Milano da Gerry Cardinale, che ha radunato per la vigilia del derby con l’Inter tante leggende del club rossonero. A margine della serata, Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport con una breve battuta sulla partitissima di domani sera: "Non diciamo niente... Comunque per chi come me ha tanti anni, di solito vince la squadra sfavorita. Decida lei qual è…".

Sezione: News / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 23:57
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.