Adriano Galliani, ex AD del Milan oggi candidato alla presidenza della FIGC, non è voluto mancare all’evento organizzato in un ristorante di Milano da Gerry Cardinale, che ha radunato per la vigilia del derby con l’Inter tante leggende del club rossonero. A margine della serata, Galliani ha parlato ai microfoni di Sky Sport con una breve battuta sulla partitissima di domani sera: "Non diciamo niente... Comunque per chi come me ha tanti anni, di solito vince la squadra sfavorita. Decida lei qual è…".