La sfida contro il Milan non è mai banale per Hakan Calhanoglu, specie ricordando come maturò l'addio al Milan da parte del turco che decise di lasciare a zero i rossoneri e accettare la proposta dell'Inter. Uno scenario che, sei anni dopo, potrebbe riproporsi stavolta dall'altra sponda del Naviglio. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la scadenza del contratto che lega Calhanoglu all'Inter è prevista per il 30 giugno 2027, col giocatore che già dal prossimo gennaio potrebbe trovare un pre-accordo con un altro club. La situazione resta tutta da chiarire, considerando che sia l'Inter sia il turco stanno stilando una approfondita lista di pro e contro nel caso in cui si decidesse di proseguire insieme.

L'Inter sarebbe disposta a rinnovare l'accordo con il turco ritoccando verso il basso le cifre attuali, pur conservando fino all'ultimo il dubbio relativo alle condizioni fisiche non più smaglianti del turco. Dall'altra parte, lo stesso Hakan resta tentato da una prima esperienza nella Süper Lig turca, il campionato del suo Paese dove però non ha mai avuto l'opportunità di giocare.