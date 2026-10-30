Oltre al legame familiare, in questa prima parte di stagione i cugini Petar e Luka Sucic sono accomunati da un particolare primato statistico rilevato da Opta: i due vantano infatti la più alta percentuale di successo nei passaggi lunghi tra tutti i giocatori delle Top-5 leghe in questa stagione, con l'interista che arriva al 91% e il giocatore della Real Sociedad al 90%. 

Sezione: Focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 22:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.