Sorride Giovanni Malagò. Il commissario straordinario della FIGC ha infatti raggiunto il quorum di 11 firme tra i 20 club di Serie A, ossia la soglia minima di consensi richiesta dai regolamenti per poter presentare ufficialmente la candidatura alla presidenza della Federcalcio. A sostenerlo c'erano già Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza e Udinese, a cui si è aggiunto anche il Parma. E l'entourage di Malagò confida che il numero aumenti ulteriormente.

Per essere eletto presidente della FIGC il prossimo 14 dicembre, il candidato deve ottenere il 50% più uno dei voti. Considerando che la Serie A pesa per il 18%, risulterà determinante la posizione delle altre tre Leghe. Queste ultime, nei giorni scorsi, si sono riunite da remoto insieme al presidente della Serie A, Ezio Simonelli, per fare il punto della situazione senza però esprimere ancora una preferenza.