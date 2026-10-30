Raggiunto dal sito TuttoC.com, Filippo Palazzino, attaccante del Cosenza, recrimina per la classifica deficitaria della squadra rossoblu: "Sappiamo che la Serie C è un campionato difficile, con squadre preparate e forti, ma lo siamo anche noi: non siamo inferiori a nessuno. Lo abbiamo dimostrato sul campo, i sei punti che abbiamo oggi sono una bugia. Se vai a rivedere le partite con la Scafatese, con il Potenza e tante altre, non abbiamo meritato né di perdere né di pareggiare".

Una classifica da sistemare magari partendo dalla gara di domenica contro l'Inter U23: "A prescindere dall'avversario, siamo un gruppo che si allena bene e resta concentrato per cinque giorni sul lavoro, come chiede il mister, per arrivare al 100% alla partita. Nella situazione in cui siamo, il mister ci ripete sempre che ogni partita è una finale. Giochiamo sempre per i tre punti, ma quando capisci che non puoi vincere non devi perdere, perché oggi anche un punto ci fa comodo. Sono gare difficili: l'Inter è una squadra giovane, con intensità e fisicità, ma dobbiamo affrontarla come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che sono delle finali, soprattutto contro l'Inter e contro il Crotone, che è nella nostra stessa situazione, anzi peggio. Le affronteremo con la massima concentrazione e la massima voglia di portare punti a casa".