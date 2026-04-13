Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato degli obiettivi partenopei ai microfoni di SportMediaset dopo il pareggio di ieri contro il Parma: “La priorità resta la Champions, come dice il mister. Ma finché la matematica lo consente proveremo a vincerle tutte per mettere pressione all’Inter, che resta fortissima anche senza Lautaro”.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 19:28
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione