Damien Comolli ha preannunciato progetti grandiosi per la Juventus 2026-27, parlando ai cronisti a margine dell'allenamento aperto della squadra Juventus One a Pinerolo: "Penso che il nostro mercato sarà altrettanto ambizioso, non importa in che posizione finiremo in classifica - ha spiegato ai cronisti il General Director bianconero -. E stai parlando del quarto posto ma potremmo finire anche meglio del quarto posto. Siamo molto ambiziosi per le ultime sei partite. Quello che sappiamo, e sentiamo, è che la Juventus è attrattiva per molti giocatori. E i giocatori con cui stiamo parlando al momento non dicono: "Mi interessa la Juventus solo se è in Champions League". Sono interessati a venire alla Juventus non sapendo se saremo in Champions League. Ovviamente - ha concluso Comolli - dal punto di vista finanziario è molto meglio essere in Champions League che in Europa League. Ma da un punto di vista di ambizioni non importa quale competizione europea giocheremo. Saremo molto ambiziosi nella squadra che vogliamo costruire per avere successo in futuro".