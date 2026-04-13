Il 32esimo turno di Serie A si chiude con la vittoria della Fiorentina ai danni della Lazio grazie a un gol di Robin Gosens siglato al 28'. Tre punti vitali per la squadra di Paolo Vanoli che, dopo il brutto ko in Conference League sul campo del Crystal Palace, riesce a mettere una distanza di sicurezza tra sé e la zona retrocessione, ora distante otto lunghezze, a sei turni dalla fine del campionato.

Si ferma a cinque la striscia di risultati utili consecutivi dei biancocelesti, bloccati al nono posto in classifica, a +1 sull'Udinese, sabato scorso vittoriosa a San Siro contro il Milan. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 22:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.