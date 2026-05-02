A seguito del comunicato ufficiale della Lega Serie A, la S.S. Lazio rende note le modalità di acquisto dei biglietti della finale di Coppa Italia Frecciarossa contro l`Inter, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 presso lo stadio Olimpico di Roma.

Di seguito settori e prezzi:

TRIBUNA MONTE MARIO (220 €)

TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE (180 €)

TRIBUNA TEVERE (170 €)

TRIBUNA TEVERE LATERALE (130 €)

DISTINTI NORD OVEST E NORD EST (60 €)

CURVA NORD (40 €)

NON DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100 % CON ACCOMPAGNATORE (**) (50 €)

I bambini che non hanno ancora compiuto il 5° anno di età, possono entrare gratuitamente senza diritto di posto.

Ai tifosi della Lazio sono stati riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord Ovest, Distinti Nord Est, Tribuna Tevere lato Nord e Tribuna Monte Mario lato Nord. Tutti i titoli di accesso non sono cedibili.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura.

I biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi.

Solo on-line in forma digitale dal sito di VIVATICKET.

PRELAZIONE ABBONATI

Dalle ore 14:00 del 28 aprile, fino alle ore 23:59 del 3 maggio 2026, vendita riservata a:

Gli abbonati alla Serie A 2025-26 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

Per gli abbonati che hanno la card Millenovecento il numero della tessera 032000000000, “ - “, e seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio: 032000000000-GGMMAAAA);

Per gli abbonati che hanno la Eagle Card il codice della tessera EAG000000000, “ - “, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio EAG000000000-GGMMAAAA).

PROMOZIONE PRIORITY PASS

Dalle ore 10:00 fino alle 23:59 del 4 maggio 2026, vendita riservata a:

Vendita riservata esclusivamente ai sostenitori della S.S. Lazio possessori di Priority Pass, (ricevuto al momento di acquisti fatti presso i negozi Lazio Style 1900 Official Store) che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass.

Il Priority pass, a seconda della tipologia di codice ricevuto, può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere

Qui ulteriori info

FASE DI VENDITA "LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI

Dalle ore 12:00 del 5 maggio, l`eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui.

(**) I tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100%, con accompagnatore, e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne:

Dalle ore 14:00 del 6 maggio fino ad esaurimento posti, presso uno dei sopracitati negozi Lazio Style 1900 Official Store, fino a 260 posti disponibili per (80 disabili in carrozzella + 80 accompagnatori + 50 invalidi civili al 100% + 50 accompagnatori) in Tribuna Tevere lato Nord. Non verrà rilasciato il biglietto cartaceo ma, al momento dell’acquisto verrà inviato direttamente alla mail comunicata in quel istante al punto vendita. L`accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne.