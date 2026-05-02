Il pareggio senza reti tra Atalanta e Genoa sorride soprattutto agli ospiti, che fanno un passo importante verso la salvezza. Lo 0-0 maturato alla “New Balance Arena” avvicina infatti i rossoblù all’obiettivo aritmetico, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore in base agli altri risultati.

Diverso il discorso per la squadra bergamasca, che vede complicarsi ulteriormente la corsa alla Champions League: basterà un risultato positivo della Juventus contro il Hellas Verona per sancire l’addio definitivo al quarto posto.

La gara è stata comunque vivace. Il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, ha approcciato senza timori, sfiorando subito il vantaggio con Vitinha, fermato da Marco Carnesecchi. L’Atalanta ha risposto con il tandem offensivo formato da Scamacca e Krstovic, ma senza riuscire a incidere davvero.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a cambiare marcia con l’ingresso di Giacomo Raspadori, tra i più pericolosi: l’attaccante ha sfiorato il gol in due occasioni, colpendo anche una clamorosa traversa.

Il dato più preoccupante per l’Atalanta resta però il periodo negativo: la squadra non vince dal 6 aprile e nelle ultime settimane ha raccolto solo un pareggio e diverse sconfitte, oltre all’eliminazione in Coppa Italia. Un calo che rischia di costare caro anche in ottica europea, con Bologna e Lazio pronte ad approfittarne nella volata finale.